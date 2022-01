Turquie : Erdogan limoge des responsables et s’en prend aux médias

"Manque de confiance"

Le président Erdogan, qui a limogé trois gouverneurs de la Banque centrale depuis 2019, n’a pas expliqué sa décision de nommer Erhan Cetinkaya, ancien vice-président du régulateur bancaire turc, au poste de chef des statistiques de l’État, à la place de M. Dincer.

"Cette décision ne fera qu’accroître le manque de confiance dans les données officielles dans un contexte où la politique économique est déjà une source d’inquiétude", a estimé l’analyste Timothy Ash de Blue Bay Asset.

Mais le président Erdogan, en position inconfortable à dix-huit mois de l’élection présidentielle, continue de défendre ses choix.

La hausse des prix à la consommation, plus de sept fois supérieure à l’objectif initial du gouvernement, à 13,58% sur le seul mois de décembre, s’explique par la chute de près de 45% en un an de la livre turque face au dollar, malgré des mesures d’urgence annoncées par le chef de l’État mi-décembre.

Conscient des dommages causés à sa cote de confiance, M. Erdogan avait promis début janvier de "ramener l’inflation à un nombre à 1 chiffre le plus vite possible".

Car ces données sont l’objet d’une âpre bataille politique : l’opposition et une partie de la population accusent l’Office national des statistiques (Tüik) de sous-estimer sciemment la hausse des prix, alimentée par la politique économique du président qui a poussé la banque centrale turque à abaisser systématiquement ses taux d’intérêt ces derniers mois.

M. Erdogan a par ailleurs nommé comme nouveau ministre de la Justice l’ancien vice-Premier ministre Bekir Bozdag pour remplacer Abdulhamit Gul, une personnalité du parti au pouvoir à ce poste depuis 2017.

"Le ministre de la Justice est remplacé, le président du Tüik est limogé avant que les nouveaux chiffres de l’inflation ne soient publiés : on ignore pourquoi", a écrit sur Twitter l’ancien vice-Premier ministre Ali Babacan, qui a quitté le Parti de la justice et du développement (AKP) d’Erdogan pour fonder le Parti de la démocratie et du progrès (Deva).

Les données de l’inflation du mois de janvier doivent être publiées le 3 février.