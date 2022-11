Turquie : dix-sept personnes ont été écrouées suite à l'attentat d'Istanbul

La jeune femme, âgée de 23 ans, a reconnu les faits lors de sa garde à vue, ont-elles affirmé.

Selon l'agence de presse officielle Anadolu, citant le rapport de police, elle a déclaré avoir été pour la première fois en contact avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) en 2017, par l'intermédiaire de son ex-petit ami, et aurait gardé un lien avec l'organisation après leur rupture.

Le PKK et les YPG (Unités de protection du peuple), milice kurde active en Syrie et accusée par la Turquie d'être affiliée au PKK, ont nié toute implication dans l'attentat d'Istanbul.

Les YPG avaient été soutenus par plusieurs pays occidentaux, notamment les Etats-Unis et la France et avaient été en première ligne dans la lutte contre le groupe Etat islamique (EI) en Syrie.

Les deux organisations sont considérées comme "terroristes" par Ankara, et le PKK l'est aussi par les Etats-Unis et l'Union européenne.