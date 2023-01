Dans son acte d'accusation, le procureur général en charge du dossier a affirmé que la principale formation pro-kurde est liée "de façon organique" au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), groupe armé qualifié de "terroriste" par Ankara et ses alliés occidentaux.

Le HDP fait l'objet d'une répression implacable depuis 2016, année où son chef de file Selahattin Demirtas a été arrêté. Il a été condamné deux ans plus tard à quatre ans et demi de prison et nombre de responsables et de sympathisants du HDP ont été également arrêtés.

L'armée turque a lancé fin novembre une série de raids aériens contre des positions du PKK et d'autres combattants kurdes dans le nord de l'Irak et de la Syrie. Depuis les années 1990, près d'une dizaine de partis pro-kurdes ont été interdits ou se sont auto-dissous avant leur suspension. Le HDP avait obtenu 12% des suffrages aux élections législatives de 2018, faisant élire près de 60 députés.