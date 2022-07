Turnover invite le leader de Turnstile sur un nouveau single et balance la date de sortie du prochain disque !

On aurait pas forcément parié sur ce feat il y a quelques années (quoi que les deux bands ont partagé la même affiche le temps d’une tournée en 2019) mais c’est finalement finement joué de la part du quatuor d’indie rock américain Turnover d’inviter Brendan Yates, le leader du groupe de punk hardcore du moment, Turnstile sur leur nouveau single "Myself in the Way". L’occasion également pour Turnover d’annoncer la date de sortie de leur cinquième album du même nom le 4 novembre prochain sur Run For Cover.

Après "Wait to long" et "Mountains Made of Clouds" sortis il y a quelques semaines déjà, "Myself in the Way" poursuit l’exploration et la lente métamorphose sonore du groupe vers des rythmes carrément plus dance, disco et groovy. Une nouvelle expérience sonore qui se laisse écouter même si on ne comprend pas toujours l’obsession pour les voix vocodées.

"Au cours des deux dernières années, j’ai vraiment essayé d’arrêter de trouver des raisons de ne pas faire quelque chose. Cette chanson parle spécifiquement de se fiancer malgré les craintes que j’ai pu avoir, de toujours pouvoir subvenir aux besoins d’une famille, de donner autant aux gens que j'aime afin de subvenir à leurs besoins pour toujours. Il s’agit de laisser l’amour montrer la voie malgré vos peurs, de ne pas laisser vos doutes, votre ego, votre moi vous empêcher de vous réaliser", déclarait Austin Getz, le chanteur au sujet de ce nouveau morceau dans un communiqué.