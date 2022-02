Turkménistan : la Corée du Nord de l’Asie Centrale, népotisme et autoritarisme

Un népotisme " décomplexé "

Selon Nicolas Gosset : "C’est la logique dynastique. On dit souvent que l’Asie centrale, le Turkménistan fonctionne sur le mode d’un sultanat. Ça veut dire que le pouvoir politique à une tendance à avoir un caractère héréditaire et effectivement népotique parce que ce sont des proches du président et de son clan qui occupe l’ensemble des fonctions publiques et politiques, mais cela n’est pas spécifique au Turkménistan. C’est quelque chose que l’on va retrouver dans tous les rites publics d’Asie Centrale et même au-delà, mais d’une manière plus marquée au Turkménistan".

Une plus jeune génération au pouvoir

Le pays vit une hausse vertigineuse de l’inflation. Le prix de certains produits alimentaires a été multiplié par cinq. Le renchérissement du coût de la vie est devenu incroyablement difficile pour une grande partie de la population. Le régime s’est alors endurci sur ses positions, mais a eu de plus en plus de difficulté à répondre aux aspirations de la population, d’un point de vue socio-économique.

Ces crises, pour Nicolas Gosset, révèlent une nouvelle réalité du peuple turkmène : "Une chose complètement improbable et jamais vue dans ce pays, c’est qu’au cours de ces dernières années et surtout de la dernière année, des manifestations ont eu lieu. Des citoyens se sont réunis dans la rue pour afficher leur mécontentement par rapport à la fermeture d’un marché par les autorités, aux coûts de l’électricité, à la fermeture des dispensaires médicaux, etc. Même dans cet état très fermé, il y a eu un sentiment que voilà, ça commençait à bouillir par rapport au pouvoir".

Un élément qui expliquerait cette passation de pouvoir "anticipée" du président actuel qui quittera ses fonctions en mars, à l’âge de 63 ans.