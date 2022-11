Tupperware vacille aux États-Unis : retour sur un phénomène qui traverse les générations

Le système fonctionne si bien que la marque décide de retirer ses produits des magasins pour se concentrer sur les réunions à domicile comme unique méthode de vente. Brownie Wise met au point un système de récompense afin de fidéliser ses clientes et d’étendre sa clientèle. Les "hôtesses" qui accueillent une démonstration reçoivent des cadeaux selon le montant des ventes effectuées par la présentatrice de la marque. En 1958, l’empire d’Earl Tupper est évalué à 16 millions de dollars.

Le succès des Tupperware ne s’était jamais démenti jusqu’à présent. La marque s’adapte aux évolutions technologiques et écologiques, d’abord avec les congélateurs et puis avec l’arrivée des micro-ondes. Les boîtes sont remises au goût du jour, arborant des couleurs flashy, et aux formes et usages sans cesse plus nombreux : bacs à glaçons, moules à gâteaux, plats de cuisson, ustensiles en tous genres.