Tupperware : "L’inquiétude grandit, nous avons demandé une réunion avec la direction"

Crée en 1946 aux Etats-Unis, Tupperware est alors LE symbole de la prospérité d’après guerre, on en trouve dans presque toutes les cuisines. Mais depuis quelques années, Tupperware fait face à plusieurs soucis : "D’abord Tupperware a beaucoup souffert du Covid", explique Ingrid Poncin, professeur de marketing à l’UCLouvain et à la Louvain School of Management. "Les réunions de démonstrations ne pouvaient plus se faire pendant la pandémie. Ensuite, nous sommes au milieu d’une crise financière et il est donc plus délicat pour les clients d’acheter des produits plus coûteux. D’autant plus que d’autres enseignes sont arrivées sur les marchés, moins chères. Et puis Tupperware, malgré une tentative de rajeunissement de sa clientèle, a toujours une image qui n’est pas très moderne."

Il y a quelques jours, l’entreprise a annoncé être proche de la faillite. La marque américaine emblématique a vu le cours de son action chuter à 1,24 dollar, atteignant ainsi son niveau le plus bas depuis trois ans, après avoir déclaré avoir engagé "des conseillers financiers pour l’aider à améliorer la structure de son capital et remédier à ses doutes quant à sa capacité à poursuivre son activité". "L’entreprise fait tout ce qui est en son pouvoir pour atténuer l’impact des événements récents", a assuré Miguel Fernandez, le patron de Tupperware, dans un communiqué.

Cette annonce a fait chuter la marque en bourse. L’action a plongé de près de 49%. Au total, Tupperware a enregistré une perte de 35,7 millions de dollars.