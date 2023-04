Tupperware en difficulté : la fin d’un modèle économique ?

Chez les jeunes d’aujourd’hui, l’e-commerce et les réseaux sociaux ont largement remplacé le commerce traditionnel. Mais au-delà de l’exemple de Tupperware, cela va-t-il tuer, pour autant, le commerce à domicile ? Pour Angy Geerts, professeure de marketing à l’UMons : "Le modèle a vraiment évolué grâce aux réseaux sociaux et non pas nécessairement juste à cause des réseaux sociaux. Ça a vraiment été une solution pour la vente à domicile qui a été stoppée pendant le Covid. Ça a permis de mettre en place des tas d’autres solutions qui sont proches de l’e-shopping et qui sont donc des solutions qui conviennent très fort aux consommateurs pour le moment, avec des plages horaires élargies, des possibilités de revoir l’atelier qui est normalement organisé en présentiel et la possibilité d’avoir un panier, comme pour tout e-shopping, auprès de l’hôtesse qui bénéficiera aussi de ces avantages. C’est donc un modèle qui correspond bien aux consommateurs d’aujourd’hui."

Et la vente à domicile s’est diversifiée, explique Ingrid Poncin, professeure de marketing à l’UCL : "La vente à domicile continue à exister et s’est diversifiée pour plein de catégories de produits différentes : vente de bijoux, vente de vêtements, mais aussi des activités plus ludiques, des produits liés au bricolage, etc. L’offre s’est vraiment beaucoup étendue."