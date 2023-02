Tunnel sous la Manche : quand la France et l’Angleterre désignaient une frontière… terrestre entre leurs pays

Cet accord sur la liaison terrestre entre les deux pays a pourtant pris du temps à être signé. Au départ, Margaret Thatcher voulait que le lien transmanche se fasse par la route et non par le rail, tout simplement parce qu’elle estimait que les chemins de fer britanniques étaient trop sous l’influence des syndicats. Plusieurs projets sont étudiés, notamment celui d’un pont soutenu par de gigantesques pylônes mais finalement le tunnel ferroviaire l’emporte : il est jugé plus sûr et nettement moins cher.

D’ailleurs, en réalité, il n’y a pas un tunnel mais trois : un pour chaque sens de circulation, et un au milieu comme galerie de service. Longueur du ou des tunnels : 50 kilomètres, dont 38 sous la mer ce qui en fait le tunnel sous-marin le plus long du monde. On imagine les difficultés d’une telle entreprise, et pourtant le tunnel a été creusé en six ans tout juste, de décembre 1987 à décembre 1993.

À titre de comparaison des chantiers ferroviaires, celui de la gare de Mons a été lancé il y a dix ans et celui du RER il y a près de vingt ans. Le tunnel sous la Manche, décidé le 12 février 1986, a été inauguré le 1er juin 1994.