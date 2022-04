Tunnel sous la Manche: l'activité de son exploitant rebondit au 1er trimestre

Le groupe Getlink, exploitant du tunnel sous la Manche, a publié jeudi un chiffre d'affaires en hausse de 47,5% au premier trimestre, profitant de la levée de la plupart des restrictions sanitaires pour le trafic transmanche, mais son activité reste affectée par la pandémie.

Le chiffre d'affaires trimestriel de l'ancien groupe Eurotunnel a atteint 227,8 millions d'euros entre janvier et mars 2022, contre 154,4 millions sur les six premiers mois de 2021, 233 millions pour la période correspondante de 2020 et 254,4 millions sur celle de 2019 avant la crise sanitaire.

"Le fort rebond des trafics passagers et les niveaux atteints aux vacances de Pâques montrent que nos clients étaient impatients de reprendre leurs voyages", a commenté le directeur général Yann Leriche, cité dans un communiqué.

Le trafic des navettes ferroviaires entre la France et l'Angleterre a augmenté de 154% pour le transport de voitures, et de 23% pour les camions.

Un trafic multiplié par 11

Le trafic des trains à grande vitesse Eurostar, qui avait été atomisé par la pandémie en 2021, a parallèlement été multiplié par 11, tandis que celui des trains de marchandises passant dans le tunnel a diminué de 15%.

Europorte, la compagnie de fret ferroviaire du groupe, voit son chiffre d'affaires trimestriel augmenter de 3%.

Bien qu'il ait perdu 229 millions d'euros en 2021, l'exploitant du tunnel sous la Manche doit verser un dividende doublé cette année pour montrer sa "confiance dans l'avenir", selon les mots du président Jacques Gounon en février.

Forts niveaux de réservation

L'assemblée générale du 27 avril doit approuver ce dividende, ainsi que la nomination au conseil d'administration du groupe de l'ancien ambassadeur britannique en France Sir Peter Ricketts et de l'ancienne secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition écologique Brune Poirson.

Getlink ne donne pas de prévisions chiffrées pour les mois à venir mais fait état de "forts niveaux de réservations" pour l'été.

La direction se réjouit également à l'avance de la prochaine mise en service d'ElecLink, un câble électrique d'une capacité d'un gigawatt tendu dans le tunnel entre la France et l'Angleterre qui doit apporter un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros et un supplément d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 80 millions en année pleine, selon des prévisions faites en février.