Tunnel de Tervuren fermé : à l’arrêt sur le ring de Bruxelles

Une perte de chargement s’est produite sur le Ring de Bruxelles en circulation intérieure à hauteur des 4 Bras de Tervueren le tunnel est fermé ; la circulation est à l’arrêt vers Waterloo.

Les files sur 9 km remontent jusqu’à Zaventem ; et on a des répercussions sur les axes avoisinants notamment sur la chaussée de Malines vers le Ring de Bruxelles avec 30 minutes perdues.

Le secteur est à éviter autant que possible.

UPDATE 12h45 : Chaussée dégagée, les files remontent toujours sur 9 km jusqu'à Zaventem avec un retard estimé à 1h30.