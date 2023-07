Tunisie : une immigration source de "violence et de crimes" ou comment la rhétorique présidentielle cache une situation économique difficile

Pour compliquer les choses, les propos incendiaires du président tunisien, Kaïs Saïed, n’ont fait qu’exacerber les tensions entre les migrants et les habitants. Le 21 février, il avait affirmé que la présence en Tunisie d’immigrés clandestins provenant de pays d’Afrique subsaharienne était source de "violence et de crimes" et relevait d’une "entreprise criminelle". Ainsi, ce plan aurait pour objectif de "métamorphoser la composition démographique de la Tunisie… pour en faire un pays uniquement africain et non un membre des communautés arabe et musulmane". Des propos qui rappellent la théorie complotiste du "grand remplacement", popularisé par l’écrivain français Renaud Camus.

Pourtant, selon un rapport de 2021 de l’Institut National de la Statique tunisien (INS), relayé par Human Right Watch (HRW), "le nombre d’étrangers originaires de pays africains en dehors du Maghreb et se trouvant en Tunisie est estimé à plus de 21.000, dans un pays dont la population s’élève à 12 millions de personnes". Parmi eux, envions 7200 sont des étudiants.