Tunisie : le chef du Parlement rejette sa dissolution par le président

"Cette décision est nulle et non avenue, et contraire à la Constitution. Elle s'inscrit dans la continuité des décisions prises depuis le 25 juillet que nous avons rejetées et considérées comme un coup un d'Etat", a ajouté M. Ghannouchi, également chef du parti d'inspiration islamiste Ennahdha, principale force parlementaire et bête noire du président Saied.