Selon l’avocat Mokhtar Jemai qui intervenait sur une radio privée, un juge d’instruction a décidé d’émettre un mandat de dépôt et de placer en détention le chef islamiste de 81 ans à l’issue d’un interrogatoire de plus de 9 heures avec pour motif l’incitation à la guerre civile. Dans son communiqué, Ennahdha a rejeté toute intention du chef du parti d’appeler à la guerre civile, disant "condamner fermement une décision injuste qui a pour but de couvrir l’échec total du pouvoir à améliorer les conditions économiques des citoyens". Ennahdha a décrit Rached Ghannouchi comme "un symbole national qui a passé le plus clair de sa vie à résister à la dictature à travers une lutte pacifique".