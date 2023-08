Tunisie : la Première ministre Najla Bouden limogée, sans explication, par le président Saied

Najla Bouden avait été nommée par Kais Saied, le 11 octobre 2021, un peu plus de deux mois après que le président s’était octroyé les pleins pouvoirs le 25 juillet en limogeant son Premier ministre de l’époque et en gelant le Parlement. Depuis ce coup de force, Kais Saied dirige le pays par décrets. La Constitution qu’il a fait modifier par référendum à l’été 2022 a fortement réduit les pouvoirs du Parlement au profit d’un système ultra-présidentialiste. Une nouvelle assemblée des députés a pris ses fonctions au printemps 2023 après des élections législatives, fin 2022, boycottées par les partis d’opposition et boudées par les électeurs avec un taux de participation d’environ 10%. A plusieurs reprises ces derniers mois, le président a ordonné le limogeage de divers ministres, dont le ministre des Affaires étrangères, sans jamais donner de motifs.