Tunisie : la Constitution controversée de Kais Saied adoptée à 96,4% des voix (résultats définitifs)

La nouvelle Constitution instaure un régime hyper-présidentiel en rupture avec celle en vigueur depuis 2014 qui limitait volontairement le rôle du chef de l’Etat pour éviter des régimes comme la dictature de Zine El Abidine Ben Ali et la dérive autocratique du héros de l’indépendance Habib Bourguiba.

Le nouveau texte ne prévoit pas de procédure de destitution du président, qui nomme le chef de gouvernement et les ministres et peut les révoquer à sa guise. Une deuxième chambre est créée au sein du Parlement pour représenter les régions et contrebalancer l’Assemblée du peuple.