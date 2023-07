Tunisie : L’Europe signe un partenariat pour limiter les arrivées de migrants "sans un mot sur les graves violations des droits humains"

Hatem Nafti est écrivain, essayiste, spécialiste de la Tunisie, il souligne que "pas un mot n’a été formulé sur la situation des droits humains, sur l’emprisonnement des opposants et encore pire, sur le traitement inhumain que subissent les migrants depuis des mois. On observe une véritable chasse à l’homme, des déplacements forcés de migrants. On rapporte aussi la mort de certains migrants dans le désert." Ce dimanche encore, des gardes-frontières libyens ont affirmé avoir secouru au moins 70 migrants qui erraient par des températures insupportables et sans aucune aide dans une zone frontalière entre les deux pays. Des témoignages au téléphone à l’AFP et des vidéos envoyées à des ONG en Tunisie ont montré des femmes et enfants abandonnés en plein désert sans eau, ni nourriture ni abris.