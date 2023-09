Tunisie : l’électricité coupée plusieurs heures dans tout le pays

La Tunisie a subi une coupure soudaine de l’électricité d’environ trois heures sur tout son territoire à cause d’un problème technique, a annoncé la Société de l’électricité et du gaz Steg, un monopole public.

La coupure s’est produite vers une heure du matin "à cause d’une panne soudaine" dans la centrale électrique de Radès, dans la banlieue sud de Tunis, a indiqué la Steg. L’électricité a commencé à se rétablir à partir du 4 heures du matin dans plusieurs quartiers de Tunis. Selon des témoignages sur les réseaux sociaux, cette coupure a duré plus de quatre heures dans certaines zones. Ce type de coupure de courant sur l’ensemble du territoire se produit rarement en Tunisie.

Cet été, à cause d’une vague de chaleur ayant dépassé les 45 degrés, les autorités avaient dû procéder à des délestages programmés, ciblant chaque fois une région différente. Selon des données de juin 2023, la compagnie publique Steg fournit 99% de l’électricité en Tunisie, produite essentiellement à partir de gaz naturel, les énergies renouvelables (surtout du photovoltaïque) ne représentant que 2,5% du total. Le pays étant pauvre en hydrocarbures, le gaz naturel provient surtout d’Algérie grâce aux prélèvements à tarif préférentiel effectués sur le gazoduc reliant ce pays à l’Italie.

Pour compléter, la Tunisie importe aussi du gaz naturel en provenance de son voisin algérien et de la Libye limitrophe. Plusieurs régions de Tunisie ont également connu ces derniers mois des coupures d’eau potable, à cause de la sécheresse qui menace les réserves hydriques. Les barrages sont actuellement remplis à seulement 27% de leur capacité et le gouvernement a mis en place des rationnements jusqu’à la fin septembre.