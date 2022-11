Tunisie - France : "Les Bleus doivent rester humbles !"

L'équipe de France a la fâcheuse tendance de se relâcher lors de son troisième match. "On agit de la sorte quand on est qualifié, explique Clément Tainmont, le plus Français de nos consultants. On fait jouer les coiffeurs même si c'est réducteur de dire ça. Didier Deschamps n'a pas vraiment respecté l'adversaire. C'est difficile de faire le jeu avec seulement deux offensifs Coman et Kolo Muani. Il a fallu qu'on soit mené et attendre les montées au jeu de Mbappé, Griezmann et Dembélé pour réagir. Le hors jeu sur le but de Grizou ? Du mal à comprendre. Au final, on ne laisse pas une très bonne impression pour la suite même si on a dominé notre sujet dans l'ensemble."

Pour Pascal Scimè, "la victoire tunisienne ne souffre d'aucune discussion. Les Aigles de Carthage voulaient sortir la tête haute. Ça ne va pas remettre grand-chose en question pour Didier Deschamps. Il ne voulait pas perdre ce match. C'est la raison pour laquelle il a fait monter son armada offensive. Et je comprends Mbappé. Le joueur veut participer à ce type de match car il sait qu'il peut faire la différence. Et qui dit différence dit statistiques. Et qui dit statistiques dit égo. Même si son sélectionneur qu'il n'en a pas. Pour ce qui est du but annulé, j'aimerais le revoir à tête reposée car le match entre l'Australie et le Danemark attirait plus mon attention."

Clément Tainmont a envie de passer un petit message à ses compatriotes : "On a souvent la fâcheuse habitude de démarrer très mal les 1/8è car les joueurs qui non't pas démarré ont une coupure de rythme et rament beaucoup pour se remettre en jambes. Attention, restons humbles !On sait qu'on a une belle nation mais chaque chose en son temps."