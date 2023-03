Tunisie : face à la sécheresse, Tunis impose des restrictions dans l’utilisation de l’eau

Les autorités tunisiennes ont annoncé vendredi des restrictions dans l’approvisionnement et l’utilisation de l’eau potable dans le pays, frappé par la sécheresse, pour préserver les faibles réserves de ses barrages.

"Au vu de la fréquence des années de sécheresse, ce qui a eu un impact négatif sur les réserves des barrages au point d’atteindre un niveau (de faiblesse) sans précédent", le ministère de l’Agriculture, des Ressources en eau et de la Pêche a décidé d’interdire l’utilisation d’eau potable dans l’irrigation agricole et les espaces verts, le nettoyage des rues et des espaces publics, selon un communiqué.