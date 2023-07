Tunisie : deux migrants décédés dans le désert, inquiétude pour des dizaines d’autres

Deux corps de migrants d’Afrique subsaharienne ont été retrouvés ces derniers jours dans une zone désertique à la frontière entre la Tunisie et l’Algérie, où des dizaines d’autres errent, abandonnés à leur sort, suscitant l’inquiétude des ONG.

A la suite d’affrontements ayant coûté la vie à un Tunisien la semaine dernière, des dizaines de migrants originaires d’Afrique subsaharienne ont été chassés de Sfax, dans le centre-est de la Tunisie, et conduits par les autorités, selon des ONG, vers des zones inhospitalières frontalières de la Libye et de l’Algérie. "Un premier corps a été retrouvé il y a dix jours dans le désert de Hazoua", près de la frontière algérienne, et un autre lundi soir, a déclaré mardi à l’AFP Nizar Skander, porte-parole du tribunal de Tozeur (sud-est). Une enquête a été ouverte pour "mort douteuse". D’autres migrants ont été déposés plus au nord, toujours près de la frontière entre l’Algérie et la Tunisie, longue de plus de 1000 kilomètres.

L’ONG Human Rights Watch a fait part lundi de son inquiétude pour "150 à 200 migrants subsahariens" se trouvant à la frontière algéro-tunisienne. Selon elle, des témoignages ont fait état de "plusieurs morts" dans ces zones. HRW a annoncé lundi soir la mise à l’abri de 500 à 700 migrants subsahariens abandonnés la semaine passée dans une zone tampon à la frontière entre Tunisie et Libye dans au moins trois villes tunisiennes : Ben Guerdane, Tataouine et Médenine.