Tunisie : des milliers de partisans de l’opposante emprisonnée depuis 10 jours Abir Moussi dans la rue

Plusieurs milliers de partisans d’Abir Moussi, une opposante farouche au président tunisien Kais Saïed, en détention depuis plus de 10 jours, se sont rassemblés dimanche dans le centre de Tunis, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Revêtus de t-shirts à son effigie, entre 1500 et 2000 personnes sont descendues dans la rue pour protester contre l’arrestation le 3 octobre puis le placement en détention deux jours plus tard de Mme Moussi, cheffe du Parti destourien libre (PDL). Elle fait l’objet d’accusations relevant de l’article 72 du Code pénal qui prévoit la peine capitale pour toute personne jugée coupable "d’attentat ayant pour but de changer la forme du gouvernement, d’inciter les gens à s’armer les uns contre les autres ou à provoquer le désordre, le meurtre ou le pillage sur le territoire tunisien". "Honte honte, ils ont condamné Abir parce qu’elle résiste" au président Saied, a crié la foule.

"Avec l’âme, avec le sang, on est avec toi Abir", ont encore scandé les manifestants, dont beaucoup brandissaient des pancartes avec une photo, en tenue d’avocate, de Mme Moussi, connue pour ses talents oratoires. Virulente critique à la fois du président Saied et du parti islamo-conservateur d’opposition Ennahdha, Mme Moussi, 48 ans, est accusée par ses détracteurs de vouloir rétablir un régime autoritaire à l’image de celui du dictateur Zine El Abidine Ben Ali, renversé en 2011 à l’issue de la première révolte du Printemps arabe. Celle qui a dénoncé à de multiples reprises "un coup d’Etat" de M. Saied a été arrêtée le 3 octobre devant le palais présidentiel de Carthage et placée en garde à vue.