Tunisie : arrestation de la cheffe d’un important parti d’opposition

La cheffe du Parti destourien libre (PDL), une des principales formations de l’opposition tunisienne, a été placée mardi en détention provisoire après avoir été arrêtée devant le palais présidentiel, a indiqué à l’AFP l’avocat de son parti.

Abir Moussi a été placée en détention, a indiqué l’avocat Naoufel Bouden, affirmant que les raisons de son arrestation demeuraient inconnues. "On attend plus de détails ce soir ou demain", a-t-il dit. Selon son parti, Abir Moussi a été arrêtée devant le palais présidentiel de Carthage où elle était venue déposer, selon elle, des recours contre des décrets présidentiels. Des membres de son parti ont dénoncé un "enlèvement" dans des déclarations à des médias tunisiens. Sur une vidéo postée sur la page Facebook du PDL, Abir Moussi a affirmé avant son arrestation que le bureau de la présidence avait refusé d’accepter son recours et de lui remettre un accusé de réception.