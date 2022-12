Tunisie : arrestation de l'ancien Premier ministre Ali Larayedh

L'ancien Premier ministre tunisien et haut dirigeant d'Ennahdha, Ali Larayedh, a été arrêté dans l'affaire de l'envoi de djihadistes tunisiens vers les zones de guerre en Syrie et Irak, a annoncé mardi le parti d'inspiration islamiste, appelant à sa libération immédiate.

Ali Larayedh, ex-ministre de l'Intérieur puis chef du gouvernement, entre 2011 et début 2014, a été entendu pendant plusieurs heures au pôle judiciaire antiterroriste avant d'être écroué, selon un communiqué du parti. Après la révolution de 2011 qui a fait chuter le dictateur Ben Ali, la Tunisie a vu un grand nombre de djihadistes - entre 5000 et 6000 selon des organisations internationales - partir sur des terrains de conflit au Moyen-Orient et en Libye, pays voisin de la Tunisie.

L'enquête sur les responsabilités d'anciens dirigeants tunisiens dans le transfert de ces jeunes djihadistes a été ouverte après le coup de force du président Kais Saied, qui s'est emparé le 25 juillet 2021 de tous les pouvoirs. En gelant le Parlement et limogeant son Premier ministre, le président avait dénoncé des blocages dans le système politique en place et fait d'Ennahdha sa bête noire.

Des partis de gauche ont accusé Ennahdha et ses plus hauts dirigeants comme Ali Larayedh, vice-président du parti, d'avoir facilité le départ des djihadistes, ce que le mouvement, dont le chef Rached Ghannouchi fait aussi l'objet de poursuites, dément catégoriquement.