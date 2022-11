“Tully” : Charlize Theron dépassée par la maternité

Comme on peut s’y attendre avec le duo formé par Jason Reitman et Diablo Cody, “Tully” marque un équilibre fort entre sa comédie de tous les jours et l’aspect dramatique porté par ses personnages. Après avoir abordé la crainte de la grossesse adolescente avec l’oscarisé “Juno” et les inquiétudes de l’âge adulte avec “Young Adult”, Jason Reitman et Diablo Cody abordent la charge mentale imposée aux femmes durant la maternité. Il en ressort un film drôle mais également juste dans son regard sur le poids des tâches après une ou plusieurs grossesses. C’est d’ailleurs dans sa fibre dramatique que le long-métrage s’avère plus intéressant, en particulier dans sa dernière partie. On y sent l’ancrage émotionnel de Diablo Cody, poussée à écrire son scénario par le même ressenti partagé avec Marlo lors de la naissance de son troisième enfant.