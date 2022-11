Tulipal, le nettoyeur de cups à l’impact environnemental et sociétal positif

Mais, malgré tous ces avantages, de nombreuses personnes menstruées hésitent à franchir le cap. Et pour cause, la cup doit être nettoyée 3 à 4 fois par jour. "Or, en dehors du foyer, les personnes concernées n’ont pas forcément accès à un évier privatif. Nettoyer sa cup devient alors inconfortable. C’est une charge mentale supplémentaire." Et pour certaines, un frein à son utilisation. Pourtant, la cup est la solution la plus écologique et économique du marché. "Avec le nettoyeur portable, on élimine ce premier blocage pour permettre une transition plus simple vers le réutilisable et on facilite aussi la vie des utilisatrices de la cup."

Ce projet doit initialement s’arrêter au cadre académique, mais Lucas veut aller plus loin. "Je trouvais qu’il y avait du sens à bosser pour un tel projet, dans un secteur traditionnellement délaissé. Pour un tas de raisons, la recherche et développement est un monde très masculin. L’innovation dans l’hygiène menstruelle est donc très rare." Il y consacre son mémoire de fin d’études avant de poursuivre cette aventure professionnellement. "Julia, tout juste diplômée en bio ingénieure, m’a rejoint en septembre 2020. Depuis, on construit Tulipal avec pour mission de permettre à toutes les personnes menstruées de vivre leurs règles plus facilement, écologiquement et sainement."