TUKAN revient en grandes pompes avec “Scuba”

Après avoir passé plus d’un an à sillonner l’Allemagne, la Belgique, la France et les Pays-Bas afin de défendre leur projet en bonne et due forme, Sam (claviériste), Nathan (bassiste), Tommaso (batteur) et Andréa (guitariste) reviennent en grandes pompes avec un tout nouveau titre intitulé “Scuba”. Un morceau céleste et mélodique aux envolées presque dramatiques, qui vient renforcer l’identité si singulière de ce groupe en pleine ébullition. “Scuba” donne également le ton de Atoll, premier album tant attendu à paraitre très prochainement.