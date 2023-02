Tuile pour Youri Tielemans : il sera absent plusieurs semaines et ratera la 1e de Tedesco chez les Diables

Brendan Rodgers, le coach de Leicester, s'était montré très inquiet après le match face à Arsenal de dimanche, lors duquel Youri Tielemans s'était blessé au pied gauche. "Cela semble-être une vilaine blessure" avait-il avoué après avoir vu son joueur quitter le stade en béquilles.

Les premiers examens réalisés, Rodgers avait bel et bien raison d'être inquiet puisque le Diable rouge est touché aux ligaments de la cheville et devrait donc, selon les informations du Nieuwsblad, être absent entre quatre et six semaines.

En d'autres termes, l'ancien Anderlechtois ratera donc la première de Domenico Tedesco à la tête des Diables Rouges. Un spot se libère donc dans l'entrejeu belge... où les ressources ont l'air bien riches. Reste désormais à voir qui raflera la timbale et aura l'occasion de se montrer, en l'absence d'un titulaire (quasi) permanent.