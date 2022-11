Tueurs du Brabant : une arme recherchée dans le canal de Damme

Une arme ayant pu servir lors des tueries du Brabant est recherchée ce mercredi dans le canal de Damme (Flandre occidentale). "Il s’agit d’une des dizaines de devoirs qui ont lieu dans le cadre de l’enquête. C’est une porte que nous devons fermer", a confirmé le porte-parole du parquet fédéral Eric Van Duyse.

Les tueurs du Brabant ont commis plusieurs vols entre 1982 et 1985 et tué 28 personnes. L’arme recherchée ce mercredi, un pistolet mitrailleur Uzi, aurait appartenu à l’ancienne gendarmerie et aurait été utilisée par des membres du gang. Elle aurait été jetée dans le canal par un acheteur ultérieur.