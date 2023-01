Tueurs du Brabant : janvier 1983, la mort du chauffeur de taxi Constantin Angelou

Dans un premier temps, l’enquête privilégiera l’hypothèse d’une sordide agression motivée par l’argent. La recette du chauffeur, 250 euros, a été emportée et un trajet Bruxelles-Mons en taxi coûtait déjà une belle somme à l’époque. Selon sa famille, Constantin Angelou ne semblait pas menacé dans le cadre de ses activités professionnelles.

L’enquête mettra néanmoins au jour d’autres mobiles possibles liés à la fréquentation de cafés où l’on organise dans l’arrière-salle des jeux clandestins. Ou encore des aides occasionnelles aux exportateurs de voitures d’occasion du quartier de la gare du Midi.

En janvier '83, toutefois, pas question encore de liens avec l’enquête sur les tueurs du Brabant. Aucun supermarché n’a encore été attaqué et personne n’est en mesure d’établir un quelconque rapprochement avec un autre meurtre qui s’est passé quinze jours plus tôt, celui de José Vandeneynde, le concierge d’une auberge situé à Beersel pas loin de l’autoroute. Lui aussi a été tué de plusieurs balles dans la tête. Les expertises balistiques viendront plus tard. Elles permettront d’établir alors qu’une même arme a été utilisée à plusieurs reprises pour tuer d’autres victimes.