Tueur du Zodiaque : connaissez-vous les 3 civils qui ont déchiffré le code 50 ans après ?

Comme le raconte Popular Mechanics, c'est pendant le premier confinement que les trois détectives amateurs se sont rencontrés sur un forum de discussion en ligne. La pandémie ne permettant plus de faire grand-chose, les trois hommes se sont penchés sur ce fameux code 340 malgré qu'aucun n'ait de formation en cryptologie.

Dave Oranchak est un programmeur informatique aux États-Unis, Sam Blake est un mathématicien australien et Jarl Van Eykcke travaillait comme magasinier en Belgique. Ils ont utilisés un logiciel avancé, Cryptanalysis and Racketeering Records Unit, permettant de comprendre comment lire le message. Comme l'explique David Oranchak dans une vidéo YouTube : il faut lire en diagonale à partir du coin supérieur gauche, en décalant à chaque fois d’une case vers le bas et de deux cases vers la droite. Puis, il faut retourner au coin opposé en arrivant en bas de la diagonale. Une technique qui, selon le San Francisco Chronicle, aurait déjà été utilisée par d’autres et serait même présente dans les manuels de cryptographie des années 1950.