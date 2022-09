Tueries du Brabant : Wavre, le policier Claude Haulotte, premier mort d’une longue série

"Tout aurait pu s’arrêter là, à Wavre" me confiait un enquêteur aujourd’hui retraité. "Ils ont eu beaucoup de chance à l’inverse de Claude Haulotte". Et d’évoquer la clé de contact laissée sur le véhicule du policier ou la présence du passage à niveau tout proche.

Pour cet enquêteur, les auteurs s’en sont sortis par chance et parce que plus nombreux, mieux équipés et aussi bons tireurs.

Sans compter qu’en face, pour établir les barrages aux bons endroits, la communication radio fut défaillante, ce qui permit aux truands de disparaître puis d’incendier plus tard leur véhicule.