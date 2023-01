Tueries du Brabant : qui est Robert Beijer ?

L’enquête sur les tueries du Brabant est-elle relancée ? Des perquisitions ont eu lieu en Thaïlande, au domicile de Robert Beijer, un ancien gendarme dont le nom a souvent été cité dans cette affaire des tueries du Brabant. L’homme a été arrêté par les autorités thaïlandaises car celles-ci ont découvert qu’il était présent dans le pays de façon illégale. Mais pas d’arrestation côté belge : ce sont des devoirs d’enquête dont on espère que quelque chose sortira : il n’y a pas pour le moment d’éléments nouveaux.

Robert Beijer, donc, un nom qu’un certain nombre d’entre-nous connaissons bien. Mais ce n’est peut-être pas le cas pour tout le monde. Alors qui est Robert Beijer ?

Lorsqu’on évoque Robert Beijer, il est difficile de ne pas parler de Madani Bouhouche. Avec lui, Robert Beijer a en commun quelques années de travail au sein d’une brigade spécialisée de la gendarmerie, impliqué dans la lutte, la guerre contre la drogue, à la fin des années 1970, avec, visiblement, des techniques d’infiltration des réseaux de trafiquants, où vous êtes donc proches de ces milieux. Toujours gendarmes, ils vont tenter d’assassiner un major de gendarmerie, le major Vernaillen. Les deux hommes ont été soupçonnés, mais la justice manquait d’éléments. Après que les faits ont été prescrits, Robert Beijer a raconté l’histoire dans un livre, "le dernier mensonge". Il en a aussi parlé face aux caméras de la RTBF avec un certain détachement.



