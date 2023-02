Tueries du Brabant : 40 ans après la première attaque d’un Delhaize à Genval, les employés se souviennent

Sans se rendre compte de ce qui se passait dans le magasin, Jacques Culot s’apprête à quitter le parking à bord de son Audi 100. Par malchance, les braqueurs viennent de sortir du magasin et lorsqu’il jette un œil dans son rétroviseur, il aperçoit un sac en plastique et un fusil : "J’ai pensé à un hold-up et je me suis retourné".

L'homme se met en position de tir, les deux bras tendus

Il voit alors trois hommes dont le plus grand aperçu par Jean-Marc Bothy. C’est lui qui tient dans les mains, un fusil de gros calibre. Jacques Culot décide alors de fuir au plus vite mais il aperçoit qu’un des malfrats lui fait signe de s’arrêter : "J’ai continué à progresser lentement étant indécis". Mais l’homme se place en position de tir, les deux bras tendus et les jambes écartées : "Voyant cela, je me suis couché dans la voiture". Ce bon réflexe lui vaudra d’avoir survécu ce soir-là car à la vue de son véhicule, la balle qui a fait voler en éclat ses vitres l’aurait atteint en pleine tête. Une autre balle ira se loger dans l’un des pneus de l’Audi, permettant aux voleurs de quitter les lieux sans crainte d’être suivi. Leur véhicule prendra la direction de La Hulpe.