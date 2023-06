Tuerie : l’OVNI du rap game devient "Papillon Monarque" dans son nouvel album

Cette spontanéité se poursuit également dans la cabine d’enregistrement. Pour être le plus authentique possible, Tuerie ne couche rien sur papier. "Je rentre en cabine sans mon téléphone parce que je veux que toutes les émotions, que les flows et que les paroles soient spontanées. Du coup, je n’ai rien écrit pour ce projet à part le morceau "Là où on dort heureux" parce que ça me demandait trop de force. C’est un morceau que j’ai écrit littéralement en pleurant. J’avais donc besoin de l’écrire sur papier", confie-t-il. Avec Papillon Monarque, l’artiste voulait amener un zeste de nuances au Tuerie que le public a découvert à travers Bleu Gospel. "J’ai eu besoin d’exposer mes imperfections, faire comprendre que je suis vraiment loin d’être parfait. Je trouvais ça illégitime de me balader dans un costume du gars juste attendrissant, du gendre parfait. Il a fallu que je me montre sous d’autres coutures."

L’image du papillon monarque représente donc le fait d’être en phase avec soi-même. Les nombreuses veines noires qui se dessinent sur les ailes du papillon symbolisent en réalité différents traits de caractère. "On m’a dit dans mes relations amoureuses que c’était facile de tomber amoureuse de moi, mais que le plus dur, c’était de rester parce qu’il y a beaucoup de névroses, beaucoup de complexité. J’avais besoin justement que les gens comprennent ce qu’on ne voit pas. Qu’est-ce qui est aussi complexe." C’est donc à cœur ouvert que Tuerie laisse entrevoir la place que son ego peut prendre dans "Handicap Match", son côté peut-être un rien volage sur le morceau "Federico" ou encore, dans "Numéro Vert", son besoin d’introspection et cette tendance à se laisser emporter par les incertitudes et les mille questions qui les accompagnent.