Tudor frappe d’emblée sur le mercato cycliste : l’équipe de Cancellara signe sept joueurs dont Matteo Trentin

Les dirigeants de l’équipe suisse Tudor Pro Cycling ont frappé un grand coup sur le marché des transferts. Avec sept arrivées dont plusieurs de prestige, les protégés de Fabian Cancellara seront ambitieux la saison prochaine.

Parmi ces nouveaux coureurs, les Italiens Matteo Trentin et Alberto Dainese ainsi que l’Australien Michael Storer devraient être des renforts de poids. L’équipe a également annoncé le recrutement des Allemands Marius Mayrhofer (dsm-firmenich), Florian Stork (dsm-firmenich), Alexander Krieger (Alpecin-Deceuninck) et Hannes Wilksch (Tudor U23). Trentin, 34 ans, fait partie du cercle fermé des coureurs à avoir remporté au moins une étape sur les trois grands Tours (trois sur le Tour de France, une sur le Giro et quatre sur la Vuelta). Il a également été champion d’Europe en 2018. Ces deux dernières saisons, il roulait dans l’équipe UAE Team Emirates, où il était le coéquipier de Tadej Pogacar. Storer, 26 ans, courait chez Groupama-FDJ depuis une saison. Il a déjà remporté deux étapes ainsi que le classement de la montagne (2021) sur le Tour d’Espagne. Dainese (dsm-firmenich), 25 ans, champion d’Europe espoirs en 2019, a surtout brillé sur le Tour d’Italie (deux victoires d’étape).

Promue en deuxième division cette année, l’équipe Tudor occupe actuellement la 25e place du classement UCI par équipes.