Commençons par les bases : le mot " Drag ". Pour certains, il signifie simplement celui qui se transforme en figure féminine : " Dress Really As a Girl ". Pour d’autres, "drag" daterait du XIXe siècle lorsque les femmes étaient interdites de théâtre et étaient remplacées par des hommes portant des tenues féminines qui traînaient (" to drag ") au sol. Qu’importe son origine, aujourd’hui le Drag représente un monde dans lequel on se challenge pour présenter le show le plus artistique, le plus étonnant, le plus drôle ou le plus émouvant !