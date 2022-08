Tuchel favori d’un combat de boxe contre Conte ? Pas selon le coach de Chelsea : "Je n’ai pas de muscles…"

Après un combat entre l’Ukrainien Oleksandr Usyk et le Britannique Anthony Joshua (remporté par le premier), verra-t-on Thomas Tuchel et Antonio Conte s’affronter sur un ring? Rassurez-vous, la réponse est non. Il n’empêche qu’après leur violente prise de bec à l’issue de la rencontre entre Chelsea et Tottenham du week-end dernier, un bookmaker s’est amusé à placer l’Allemand en favori en cas de combat entre les deux entraîneurs. Un pronostic qui a eu le don de faire rire Tuchel.

"Je n’ai pas de muscles ! Les gens m’ont demandé si j’avais été vulgaire lors de notre prise de tête, j’ai dit que je ne pouvais pas l’être car je n’ai pas de biceps", a-t-il confié avec humour dans une interview pour Sky Sports.

Avant de revenir sur ce malheureux événement : "Personne n’a été blessé, nous ne nous sommes pas insultés, tout cela était de la passion. Nous étions complètement concentrés sur le match, c’est ce qu’il peut se passer lors d’un derby, avec la tournure des événements. Nous n’avons pas besoin de cela chaque semaine, je peux vivre de manière très heureuse sans écoper d’un carton rouge ".

Cette grosse altercation aura coûté cher aux deux protagonistes. Le coach des Blues a été condamné à 41 000 euros d’amende et un match de suspension. De son côté, le tacticien italien a écopé d’une amende de 18 000 euros.