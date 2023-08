Tuchel "désolé" pour Kane après l’écrasante défaite face à Leipzig : "Il pense probablement qu’on ne s’est pas entraîné depuis 4 semaines…"

Samedi matin, Harry Kane s’engageait officiellement avec le Bayern Munich et devenait le joueur le plus cher de l’histoire de la Bundesliga. Le soir même, il figurait déjà sur la feuille de match de la Supercoupe d’Allemagne. L’occasion rêvée pour "Prince Harry" de débloquer son compteur de titre. Jeune trentenaire (il a fêté ses 30 ans le 28 juillet dernier), l’Anglais n’a jusqu’à présent jamais rien remporté en sélection ou en club.

Sur le banc pour commencer la rencontre, Kane a vu ses nouveaux coéquipiers couler en première période face à une équipe de Leipzig très solide (0-2). Il est ensuite monté à l’heure de jeu, mais quelques minutes plus tard, Dani Olmo inscrivait un troisième but pour s’offrir un incroyable triplé. Le score ne bougera plus (0-3).

Après la partie et cette défaite écrasante, l’entraîneur des Bavarois Thomas Tuchel a eu une petite pensée pour sa nouvelle recrue : "Je suis juste désolé pour Harry Kane, il pense probablement qu’on ne s’est pas entraîné depuis quatre semaines. Notre performance d’aujourd’hui n’a rien à voir avec ce que nous avions prévu pour ce match. C’est une soirée très amère, je suis désolé".

Allez Harry, il ne faut pas perdre espoir !