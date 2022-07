Tubize : une nouvelle caserne de pompiers en 2024

Contrairement aux autres casernes de la zone , celle de Tubize est louée. Pour les assister pendant toute la durée de la construction du nouveau bâtiment, le Conseil de zone a fait appel à l'intercommunale In BW. Le dossier a connu un nouveau développement à la fin du mois de mai, date à laquelle un appel d'offres européen a été lancé à destination des architectes ; ceux-ci sont appelés à remettre leur projet pour la fin du mois de septembre et le marché sera attribué fin 2022. Sans contretemps, les travaux devraient donc pouvoir démarrer fin 2023. Ce qui est certain , c'est que la nouvelle caserne sera davantage fonctionnelle, elle apportera plus de confort tant aux pompiers professionnels - ils sont de plus en plus nombreux- que volontaires. Mais le gain sera également sanitaire et c'est loin d'être anecdotique comme le précise Philippe Filleul, le commandant de la zone de secours. Au retour d'incendie , la matériel et le personnel bénéficieront d'un sas de décontamination de manière à éliminer les substances toxiques avec lesquelles ils peuvent être en contact lors d'interventions .

Cette nouvelle caserne devrait coûter quelques 5 millions d'euros. Elle sortira de terre en 2024.