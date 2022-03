Tubize : une asbl veut ouvrir une crèche et une école inclusives où enfants différents et dits normaux recevront un encadrement adapté

Ouvrir une crèche et une école inclusives dès septembre prochain, à Tubize : c’est l’objectif de l’asbl "Puzzzle". "Puzzzle" avec trois "z" pour trois espaces distincts destinés aux mondes de l’enfance, du handicap et de la parentalité.

Ce projet privé a été initié par Lou Garagnani, la mère d’un garçon aujourd’hui âgé de 6 ans et atteint d’une maladie génétique très rare. "Sa maladie touche principalement les os. Mais il souffre aussi de différentes pathologies dont des problèmes de surdité, de vue,… des différences multiples qu’on ne peut pas mettre dans une case. Or, les écoles spécialisées de type 1 à 8 mettent les enfants porteurs d’un handicap dans des cases. Pour mon fils, comme pour d’autres enfants présentant plusieurs différences, ce genre d’établissement ne convient pas. L’enseignement ordinaire non plus, car souvent, il ne s’adapte pas suffisamment aux besoins des enfants différents. Quant aux structures inclusives, elles sont excessivement rares en Belgique. D’où notre projet de crèche et d’école inclusives, à Tubize. Cette formule reprendrait les avantages de l’enseignement spécialisé et de l’enseignement ordinaire dans un cadre permettant à tous les enfants d’évoluer ensemble".

Le projet comprendrait aussi un soutien aux parents qui pourraient obtenir des informations, de l’aide et du soutien. Enfin, la crèche et l’école bénéficieraient d’un local thérapeutique pour assurer les traitements nécessaires à certains enfants (kinésithérapie, logopédie,…).

Inclusion et empathie

Plus ouvert qu’une école spécialisée, mieux adapté qu’une école ordinaire, le projet inclusif de Lou et de sa collaboratrice veut s’adresser tant aux enfants à besoins spécifiques qu’aux enfants dits "normaux". Le projet permettrait à l’école de s’adapter aux besoins de l’enfant et non l’inverse.

"C’est vraiment ce qui nous plaît dans ce projet", explique Cédric, père d’un enfant de trois ans atteint d’une maladie génétique très rare caractérisée aussi par plusieurs pathologies. "Trouver un établissement adapté à notre fils, c’est vraiment très compliqué. Nous devons nous-mêmes faire de nombreuses démarches. Il faut un long suivi avec les directions que nous contactons. Il faut que notre fils teste l’école pour voir si cela lui convient. Il faut patienter pour voir si une place se libère. Nous avons contacté plusieurs écoles, dont L’Escalpade à Ottignies, mais jusqu’à présent, nous ne savons toujours pas si notre enfant aura ou non une place en septembre. Nous serions soulagés si le projet de Tubize pouvait se concrétiser et accueillir notre fils. Dans ce genre d’école, chaque enfant, qu’il soit différent ou dit ordinaire, pourra apprendre à comprendre et respecter l’autre".

Le nerf de l’école

Le parcours est long et compliqué pour pouvoir ouvrir une école privée. Principal défi à relever : le financement, soit le nerf de la guerre. "Nous avons obtenu des fonds via une opération de crowdfunding (financement participatif). Nous attendons encore des nouvelles du côté des banques. Un projet incluant une crèche et une école suppose aussi plusieurs autorisations (ndlr : ONE, Fédération Wallonie-Bruxelles, urbanisme, certifications, assurances,…). Plusieurs élus locaux nous encouragent dans notre projet. Mais tout cela prend beaucoup de temps. Nous avons trouvé un bâtiment relativement récent et en bon état. Mais nous devrons d’abord l’adapter. Il faudra ensuite avoir les certificats en matière de sécurité (incendie, électricité,…). Nous devons ensuite trouver le matériel et le personnel spécifiques car nous voulons un encadrement de qualité et parfaitement adapté aux besoins des enfants. Mais le projet intéresse déjà beaucoup de personnes. Il est donc réellement en bonne voie". L’asbl cherche des solutions pour réduire au maximum les frais de scolarité qui risquent d’avoisiner les 600 euros par mois, en attendant de possibles subventions, à terme.

Ouvrir en septembre

Si tout va bien, l’asbl ouvrira les portes de sa nouvelle structure en septembre prochain. L’association veut réaménager les locaux d’un bâtiment d’environ 1000m². Une aile sera consacrée à la crèche inclusive, une autre à l’école inclusive. Un local servira d’espace de formation et de conférences pour mutualiser les connaissances sur l’enfance, le handicap, la parentalité, etc…

La crèche accueillera 28 bambins. L’école maternelle 35 à 4O enfants. Les classes compteront un maximum de 10 à 12 enfants. Chaque classe sera encadrée par un(e) enseignant(e) et une éducatrice (ou éducateur). Rappelons qu'un local servira d'espace thérapeutique pour les soins éventuels.

"Puzzzle" compte bien trouver toutes les pièces de son projet d'ici septembre, pour construire la première pierre de l’enseignement inclusif de demain.