Tubize : un gigantesque outlet mall sort de terre sur l’ancien site des Forges

Les promoteurs le martèlent : faire du shopping doit être une expérience. Pour que le client reste aussi longtemps que possible dans l’enceinte, le parking (1000 places) est annoncé gratuit pendant quatre heures. Plus encore : on pourra – les enfants par exemple – faire de l’escalade et d’autres activités orientées "aventure" entre deux bonnes affaires. Pascal Seret, concepteur et promoteur du TOM : "Le shopping est devenu un lieu de vie. Le loisir est devenu un complément indispensable du shopping. Ici, c’est tout un quartier qui se crée, il est d’autant plus important qu’il y ait une offre de loisir après la fermeture des magasins".

Cette ville dans la ville devrait ouvrir à l’automne 2024.