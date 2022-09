Tubize : rénové et transformé en centre hospitalier de jour, l’hôpital Jolimont ouvre ses portes au public ce samedi

Après une série de rénovations et de transformations opérées ces quatre dernières années, le site hospitalier de Tubize a terminé son lifting pour muer en véritable hôpital de jour. Récemment, de nouveaux services ont été inaugurés sur le site tubizien du groupe Jolimont. C’est par exemple le cas d’une nouvelle clinique dentaire qui a pris ses quartiers dans le bâtiment. La direction du groupe Jolimont a donc décidé de faire découvrir les nouvelles facettes de l’institution au grand public, ce samedi 24 septembre, de 10 à 16 heures. Une journée portes ouvertes dans des murs ouverts le jour!

Hôpital de jour

Les 84 lits de l’ancien hôpital de Tubize ont été supprimés en 2018. Pour plusieurs raisons (dont une volonté de rationalisation, de réorganisation et d’évolution des interventions chirurgicales), le site a été transformé exclusivement en hôpital de jour consacré aux activités ambulatoires. Et des travaux de modernisation ont été menés parallèlement.

Redéploiements multiples

"L’infrastructure a été développée et redynamisée", explique Isabelle Linkens, directrice exécutive des sites Jolimont de Tubize et Nivelles. "On a redéveloppé les consultations, on a ouvert des services hospitaliers de jour, comme le service pédopsychiatrique, et le plateau destiné aux soins psychiatriques pour adultes". Tubize a également remplacé l’ancien service des urgences par un centre de diagnostic rapide. Tout patient en souffrance peut se présenter à l’accueil en vue d’une prise en charge très rapide. Le diagnostic s’appuie notamment sur une série d’examens et d’analyses effectués par divers spécialistes. La radiologie et le laboratoire in situ permettent de livrer les résultats rapidement. Le patient repart alors avec son rapport médical pour un suivi chez son médecin traitant ou chez un spécialiste. En cas de nécessité d’hospitalisation nuit et jour, il sera transféré vers le site de Nivelles, voire vers un autre hôpital. Parmi les autres unités de Tubize : une clinique de la douleur (algologie) et des consultations d’ophtalmologie totalement modernisées.

Nouveaux besoins

Si certains patients regrettent la suppression de l’hôpital "de nuit", d’autres nous ont exprimé leur satisfaction par rapport au nouveau modèle mis en place. "Je suis rentrée ce matin. Tout s’est bien passé. La prise en charge était parfaite. Je pourrai déjà rentrer chez moi de soir", explique une dame couchée sur un des 18 lits disponibles en journée pour les services médicaux et chirurgicaux.

La capacité d’accueil en pédopsychiatrie est de 20 patients; 30 patients pour le plateau réservé aux adultes. Plus de 30.000 patients par an sont admis dans l’hôpital de jour tubizien. "Nous avions besoin d’une structure plus adéquate que l’ancien hôpital", souligne Christophe Ravoet, directeur médical. "Je pense vraiment que la prise en charge des patients est meilleure aujourd’hui. Bien évidemment, nous travaillons aussi en synergie avec Nivelles, en fonction des besoins. L’offre hospitalière doit évoluer. Et cette petite structure-ci constitue un modèle pour le futur".

Après avoir affronté la crise Covid en plein chantier de transformation, l’hôpital de Tubize devra aussi lutter contre la crise énergétique. Il devra poursuivre les efforts déjà consentis en matière d’isolation et de performance énergétique. Le bâtiment aussi, doit s’adapter à l’évolution d’un monde en pleine mutation.