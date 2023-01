Tubize : le gigantesque chantier du Quartier des Confluents progresse dans les temps

"Nous n’avons pas de retard et la commercialisation de nos locaux fonctionne bien"! C’est ce que nous a indiqué Pascal Seret, le principal promoteur immobilier en charge du nouveau Quartier des Confluents, à Tubize, sur l’ancien site des Forges.

Malgré le contexte économique difficile et le retard de livraison de certains matériaux, les chantiers progressent à peu près comme prévu, et dans les temps. "Pour l’instant, on n’a pas de retard sur notre chantier. On ouvrira bien en septembre 2024 (commerces-Outlet Mall)", assure Pascal Seret.



Près du pont de Clabecq et le long du canal, la première phase du chantier a également bien avancé. "Nos partenaires sont en train de terminer les logements près du canal, en entrée de ville. Pour notre part, on (presque) a terminé les parkings, les caves et la dalle sur laquelle vont venir les bâtiments (commerces de proximité, Outlet Mall, logements). On a déjà terminé quelques cellules commerciales. On doit être à environ 35% de constructions déjà faites", explique Pascal Seret.

La commercialisation d’une partie des logements est en cours. Celle des commerces rencontre le succès espéré, avec des grandes enseignes et des petits commerces de proximité. "On a entre 65 et 70% de préréservations ; Et entre 30 et 35% de dossiers signés pour les commerces".

Côté mobilité, le boulevard urbain se dessine peu à peu. Le chantier du pont qui remplacera le passage à niveau est en cours. Le bourgmestre de Tubize, Michel Januth, s’impatiente par contre pour le contournement Nord : "Ce que je regrette un petit peu, c’est la lenteur des procédures administratives au niveau de la Région wallonne. On nous dit qu’il n’y a pas de retard, que c’est ce qu’on avait toujours indiqué… Mais moi, je ne partage pas tout à fait cet avis !"



Le quartier des Confluents devra encore accueillir une crèche (28 places subsidiées par le plan Cigogne), une résidence service, des bureaux et une maison médicale.

Rappelons que la reconversion de l’ancien site des Forges, très vaste, se poursuivra avec les phases 2, 3 et 4 qui comprendront notamment des logements, des zones de loisirs et des espaces verts.