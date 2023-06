Tubize : la brigade de prévention des inondations a déployé des moyens efficaces contre le ruissellement des eaux et les coulées de boue

Lors de précédentes intempéries, Tubize avait testé avec succès des barrages temporaires permettant de retenir l’eau et la boue pendant un certain temps. Cet effet tampon évite l’arrivée massive de grandes quantités d’eau et de boue dans les quartiers d’habitations. "Les citoyens situés en contrebas de ce chemin ne devraient donc plus être envahis par l’eau et la boue, comme c’était déjà arrivé par le passé", explique Didier Antonio, brigadier "prévention inondations". Ces barrages autoportants peuvent monter jusqu’à 80 cm de haut. Tubize dispose de 12 barrages de ce type.

Ailleurs, d’autres équipes interviennent aussi, pour réduire le risque d’inondation. "Nous nous préparons depuis une semaine en vérifiant nos installations et en plaçant d’autres dispositifs", explique Pierre Anthoine, échevin de la lutte contre les inondations. "Mais depuis ce jeudi matin, j’ai cinq équipes sur le terrain. Une vingtaine de personnes, en tout ! Chaque équipe est responsable d’une zone définie. Ces agents contrôlent les avaloirs, les fossés, les pertuis qui passent sous les routes et les zones d’immersion temporaire, pour dégager la végétation et les entraves éventuelles". Un dispositif qui semble rassurer les riverains !