Tubize : l’échevin Abdelali (DéFI) récupère ses attributions mais une nouvelle procédure sera lancée contre lui

Cela dit, l'affaire est loin d'être terminée. Le bourgmestre de Tubize indique en effet qu'une nouvelle procédure sera lancée pour à nouveau priver Mourad Abdelali de ses attributions.

"Nous nous attendions à cette décision du Conseil d'Etat, explique Michel Januth (PS). Mais pour nous, cela ne change rien. Le Conseil d'Etat juge sur la forme et pas sur le fond. Et le fond est toujours le même, notre personnel est en souffrance et on doit prendre toutes les mesures pour pouvoir le protéger. Donc ce qu'on va faire, c'est reprendre la procédure en respectant les formes et le délai de sept jours comme le demande le Conseil d'Etat."

Et le bourgmestre ajoute que "jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même la compétence du collège de répartir les différentes matières en son sein. La décision du collège est une décision purement politique dans laquelle le Conseil d'Etat n'intervient pas".

La réunion hebdomadaire du collège prévue ce vendredi risque fort de se dérouler dans un climat polaire.