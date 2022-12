Tubize : des logements sociaux du Roman Païs jugés insalubres par certains occupants

Des infiltrations d’eau, des WC bouchés, des ascenseurs en panne, des caves insalubres,…

Voilà ce dont se plaignent certains habitants des logements sociaux du Roman Païs, à Tubize !

Principalement présente dans l’ouest du Brabant wallon, cette société de logements publics a été créée il y a 101 ans. Aujourd’hui, elle compte près de 3200 habitations sociales. Certaines sont rénovées. Mais d’autres semblent souffrir d’un manque d’entretien, comme dans ces appartements que nous avons pu visiter.

Noël sous eau

Dans un appartement social de Tubize, la locataire affirme avoir des problèmes récurrents depuis environ 10 ans. "Tout récemment encore, au réveillon de Noël, une fuite d’eau s’est produite dans une canalisation du plafond. Il y avait 5 cm d’eau au sol dans l’appartement. Je peux comprendre que ce genre de fuite arrive une fois. Mais cela s’était déjà produit plusieurs fois dans le passé. Et sans compter les autres problèmes : des WC bouchés, des moisissures, des pannes de chaudière, une porte d’entrée que l’on ne peut plus verrouiller, des extracteurs d’air hors service dans la salle de bains,… Et je suis loin d’être la seule ! Ce qui est énervant, c’est que les réparations techniques ne tiennent pas longtemps. Il faut alors rappeler les équipes, attendre, puis espérer une solution adéquate. Mais le pire, après avoir osé réclamer, c’est de s’entendre dire qu’il faut déménager !"

"La tour infernale"

Dans une tour de 7 étages, surnommée par certains occupants "La Tour infernale" (en référence au célèbre film), des habitants dénoncent d’autres ennuis. "L’ascenseur est souvent en panne. C’est un gros problème pour les habitants qui se déplacent difficilement", explique une habitante qui s’exprime surtout au nom de ses voisins. "Les inondations et les infiltrations d’eau sont fréquentes. Il y a des moisissures sur les murs de certains logements. Des plaques de plâtre qui se détachent. Des chauffe-eau défectueux. Des WC bouchés et qui débordent. Des radiateurs électriques très anciens et que l’on ne sait plus régler convenablement. Des portes d’entrée qui ne se verrouillent plus, avec les problèmes d’insécurité que cela peut induire. Pendant tout un temps, plusieurs caves étaient totalement insalubres. Des rats s’y promenaient. La société a fini par intervenir. Mais comme pour d’autres problèmes, il faut appeler, rappeler, attendre et espérer une réparation ou une intervention rapide. Il arrive que des habitants, excédés, appellent les pompiers ou la police".

D’autres habitants ne rencontrent pas le moindre problème et se disent satisfaits de leur logement. Ce que souligne d’ailleurs la direction du Roman Païs.

La réplique du Roman

"Tout n’est pas rose, mais on fait au mieux et au plus vite", rétorque Michel Januth, vice-président du Romand Païs et bourgmestre de Tubize. "Il y a des procédures à respecter. Il faut les suivre. Car si les locataires ont des droits, ils ont aussi des devoirs. En cas de problème ou de demande d’intervention, l’habitant doit suivre la procédure et ne pas utiliser d’autres canaux. Nous avons mis en place une garde accessible 7 J/7 et 24 heures/24. Pendant les heures de bureau, la garde renvoie l’appel directement vers nos services".

En dehors des heures de bureau, un call-center trie les appels selon leur degré d’urgence. "Nous intervenons dès que possible", poursuit Michel Januth. "Evidemment, en cas d’urgence absolue, il faut appeler les services de secours. Mais j’insiste, nous faisons le maximum pour répondre aux attentes de nos locataires. Pour les travaux de plus grande ampleur, cela prend un peu plus de temps, car nous passons par des sous-traitants. Par ailleurs, le contexte budgétaire et la crise actuelle ne facilitent pas les choses. Mais malgré tout, nous poursuivons notre plan de rénovation de nos bâtiments. Nous visons surtout l’amélioration de l’isolation et l’embellissement des habitations. Notre objectif, c’est d’arriver à un niveau B en termes de performance énergétique."

Mieux informer

Pour faciliter les demandes d’interventions émanant des habitants, le Roman Païs va renforcer sa communication. "Nous avons une nouvelle page FaceBook, un nouveau site internet, une Newsletter, des affiches aux valves,… Nous allons préciser les procédures à suivre", explique Pierre Huart, président du Roman Païs et bourgmestre de Nivelles, ville qui compte 1230 logements du Roman Païs (contre 1013 pour Tubize). "Au total, la société compte près de 3200 unités. C’est beaucoup ! Certes, tout est perfectible. Nous essayons d’assurer nos interventions dans les meilleurs délais possibles. Mais il faut aussi savoir que certaines interventions nécessitent des appels d’offres et des procédures de marché public longues et fastidieuses, je le reconnais".

https://www.romanpais.be