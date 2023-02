Tubes, polémiques et petits jeux politiques au pays du festival de la chanson italienne, "Perché Sanremo è Sanremo"

Un festival qui fait la fierté de beaucoup d'Italiens, malgré ce côté kitsch qui lui colle à la peau. Certains avancent même régulièrement que Sanremo est l’ancêtre de l’Eurovision. Vraiment ? Pour notre correspondante permanente en Italie, cela ne fait aucun doute : "Oui, absolument. Le festival italien est né en janvier 1951 et il va inspirer l’Eurovision qui, elle, naîtra en 1956, soit cinq ans plus tard. Mais dès le début, le Festival de la chanson italienne va connaître un succès fou. On estime qu’entre 30 et 40 millions de personnes regardaient les premières éditions, car à l’époque, la télévision ne proposait évidemment qu’un seul programme et tout le monde ne possédait pas un poste de télévision, loin de là. Alors, les familles se réunissaient pour regarder la kermesse de Sanremo, comme on l’appelle ici en Italie, et cela reste depuis une tradition. C’est vrai que la chanson fait partie du patrimoine culturel italien. Ici, on est loin de la formule pizza e mandolino. L’écriture des textes, la mélodie et le spectacle en général font partie des gênes de la société italienne. Et d’ailleurs, on dit souvent que regarder Sanremo est indispensable pour comprendre la société italienne. Ainsi, plus de 15 millions de téléspectateurs ont encore regardé la finale du festival l’an dernier, un record, selon moi, dans le paysage audiovisuel européen ; un festival qui dure pratiquement une semaine. Juste un chiffre : le festival rapporte plus de 42 millions d’euros à la télévision italienne, à la RAI, en publicité".