Reconnu coupable du meurtre de sa femme et de la fille de celle-ci, Gary Green a erré pendant 13 ans dans le couloir de la mort avant de se voir administrer une dose de substance létale, au mois de mars 2023. Ses deux beaux-fils, qui ont quant à eux échappé de justesse à leur bourreau, reviennent dans un documentaire sur ce jour funeste qui a à jamais bouleversé leurs vies.

Les faits se déroulent au Texas le 22 septembre 2009, dans une maison d’apparence ordinaire, décorée et meublée avec goût. Ce jour-là, Lovetta, la femme qui y habite, prend la décision de rompre avec son mari, Gary Green, un homme violent qui frappe régulièrement ses trois enfants. Pour le lui annoncer, elle lui adresse une lettre, à laquelle il répond dans la journée. "Tu voulais voir le monstre, alors voici le monstre que tu as créé ", écrit-il. Des mots emplis de colère et de menaces, qui seront les derniers que Lovetta lira jamais.

Lorsqu’elle relève la tête, son mari est face à elle, tenant entre ses bras Jazzmen, la fille cadette de son épouse. Après l'avoir emmenée dans la salle de bains qui jouxte la chambre, il scotche la petite fille au sol, de sorte que de là où elle se trouve, elle puisse assister au supplice de sa mère.

Pendant l’heure et demie qui suit, cette dernière reçoit pas moins de 27 coups de couteau.

Le cauchemar continue

Une fois sa femme morte, Gary Green fait couler un bain dans lequel il plonge la tête de Jazzmen pour la noyer. Puis, il prend la route et roule jusqu’à l’église où Jerome et Jerret, les deux autres enfants de Lovetta, attendent leur mère.

D’emblée, les deux garçons ont un mauvais pressentiment, non seulement parce que leur beau-père ne vient jamais les chercher où que ce soit, mais aussi parce qu’il leur paraît étrangement souriant. Une impression qui se confirme au cours du trajet, lorsqu’il leur demande comment s’est passée leur journée, ce qui n’est pas non plus dans ses habitudes. Malgré leurs doutes, les enfants n’ont toutefois d’autre choix que de le suivre.

De retour à la maison, Jerome monte à l’étage prendre une douche (dans la seconde salle de bains de la maison), tandis que Jerret, le plus jeune, se prépare pour la nuit. Il vient d’enfiler son pyjama lorsque Gary l’appelle. Il l’a à peine rejoint dans la cuisine qu’il sent les mains de son beau-père se coller contre sa bouche, puis un couteau à beurre glisser contre son cou.

Les fils de Lovetta forcés de marchander pour leur survie

Voyant que son arme n’est pas suffisamment tranchante, Gary Green attrape un autre couteau, qui se brise au moment de l’impact. Ce n’est qu’au bout de la troisième tentative qu’il parvient à poignarder le petit Jerret, sans pour autant parvenir à le tuer.

Entretemps, Jerret appelle Jerome à l’aide. Celui-ci s’apprête à sortir de la salle de bains quand son beau-père apparaît devant la porte, tenant d’une main un bloc de rangement pour couteaux, et de l’autre le col de son petit frère. Après avoir traîné celui-ci sur le carrelage, il les enferme tous les trois dans la pièce puis leur demande : "Pourquoi je devrais vous laisser la vie sauve ?". Ce à quoi Jerome répond qu’ils ne sont encore que des enfants, avant de lui promettre de ne rien dire, s’il accepte de les libérer.

Les deux frères face à une scène de crime traumatisante

Finalement, Gary Green renonce à tuer ses beaux-fils. Au lieu de cela, il ouvre la porte de la salle de bains et les emmène dans la suite parentale, où ils découvrent le corps de leur mère, gisant dans une mare de sang, puis celui de leur sœur, dans la petite salle de bains attenante.

Heureusement, Jerome et Jerret ne connaîtront pas le même sort. Après leur avoir avoué ses crimes, leur beau-père décide en effet de prendre la fuite, en laissant derrière lui les deux enfants sains et saufs. Sa voiture a à peine démarré que ceux-ci appellent le 911 et courent chez la voisine, chez qui ils attendront l’arrivée des secours.

Garry Green, quant à lui, se rendra dès le lendemain à la police, et sera condamné à mort à l’issue de son procès. La sentence a été exécutée le 8 mars dernier dans le pénitencier de Huntsville, dans l’État du Texas.

