"Tu vivras ma fille" : une histoire vraie avec Cécile Bois

Ce combat difficile, Cécile Bois a tenu à le porter à l’écran : "Après avoir lu le scénario, je me suis dit : je ne peux pas passer à côté ! J’ai trouvé de la lumière dans le récit, là où j’avais des préjugés. J’ai aimé le fait que ce soit une histoire vraie et que le personnage de Nathalie soit une guerrière : elle se bat sans cesse pour sauver sa fille et ne peut pas se permettre de sombrer."

À ses côtés on retrouve Arié Elmaleh qui fait son retour au petit écran depuis "Le Tueur du lac". Et quel bonheur de jouer avec lui, reconnait l’interprète de Candice Renoir ! "Arié Elmaleh joue en toute décontraction, et c’est un plaisir de lui donner la réplique. Tout de suite, son interprétation donne une réalité au couple dans ses anecdotes, son attention, certains détails…"